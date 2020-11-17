隨著時代的變遷，老師已揮別過去嚴肅的形象，但這看在家長眼裡，可不這麼認為。日前，大陸有一名24歲的正妹女教師，因為穿搭的關係遭學生家長投訴，甚至被抨擊「完全沒有老師的樣子。」

這名楊姓女教師年僅24歲，外型相當亮麗、身材姣好，上課時的穿搭常淪為學生間的話題。日前，在家長裙組裡，就不斷地討論楊師的穿搭，甚至還將照片發至群裡討論，只見楊師著黑色貼身套裝、露出修長美腿；另一套則是一潔白上衣搭配一件白色熱褲，好身材展露無遺，因這樣的打扮，意外引發家長在群裡起爭執。

群組裡有家長認為，身為一名教師卻著短褲，那樣的穿搭「完全沒有老師該有的樣子」、「做為老師就該簡樸一點，才是為人師表的表現」，更有家長表示「不然孩子一直看著妳，都不好能好好上課了！」

其中也有部分家長出面緩頰「要怎麼穿是老師自由吧」、「人家年輕漂亮，當然想要穿美美的，不然要當阿姨嘛」。面對家長的抨擊及反彈聲浪，楊師則認為「自己有穿衣服的自由」，而這說法又引發家長的不滿，導致須由校方出面調解，才化解這場爭執。

(中時新聞網)