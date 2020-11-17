國道一號五堵交流道上下班時段回堵嚴重，民眾往返基隆、台北飽受塞車之苦，市議員林旻勳盼能拓寬高速公路或增設高架匝道，對此，市長林右昌表示，已向中央爭取從汐止到基隆、由南往北增設匝道可行性評估案，高速公路拓寬則要再和交通部研議。

林旻勳表示，國道一號五堵至汐止，若沒有塞車到台北只要25分鐘、內湖15分鐘，但只要是上班尖峰時段，就得提早1小時出門，他指出，基隆河谷廊帶開發限制已經解禁，盼高速公路有機會拓寬增加一線道，或增設高架匝道，解決塞車問題；張耿輝議員也指出，希望能將國道一號汐止端高架道路拓寬、延伸至基隆。

林右昌說，解決交通問題不能只從自己角度想，高速公路不只五堵、汐止塞車，內湖交流道、平面道路，在上下班尖峰時段也回堵嚴重，目前已經努力爭取從汐止到基隆，由南往北增設匝道可行性評估案，初步研究是可行的，會加速推動，至於高速公路拓寬是另外一個課題，會請交通部預先評估。

林右昌指出，改善交通不只是為了通勤，而是未雨綢繆為未來從五堵到基隆廊帶、都市發展需求，他強調，北北基桃是1千萬人口首都生活圈，基隆要發展，要拉著台北、新北的手一起走，在沒有籌碼的情況下，讓市政向前推動，要從大台北生活圈的角度思考，找出解決基隆問題的答案。

(中時 )