大陸夫妻檔黃曉明、Angelababy（楊穎、Baby）原本很愛公開放閃，不過小倆口近年的作風則改為低調，也讓他們屢被網瘋傳婚變，而Angelababy近日錄真人秀《奔跑吧》時，卻驚挺凸肚現身，難道她懷孕了？不過這其實是節目的角色設定，讓Baby扮孕婦。

Baby在真人秀《奔跑吧》中扮孕婦。（圖／取材自新浪娛樂）

《奔跑吧》主持群Angelababy、李晨、鄭愷等人到銀川市錄影，一大群人還玩起角色扮演，只見Angelababy穿上厚重外套、頭綁絲巾，扮演孕婦的Baby肚子明顯隆起，一代潮女秒變大媽，照片引發話題。

其實黃曉明和Angelababy近年因作風低調，而屢被傳婚姻亮紅燈，尤其黃曉明上周五（13日）過43歲生日時，Baby因為沒發文慶祝，還因此讓婚變傳聞再起。

不過，在黃曉明日前和大陸某社群平台打肖像權官司的判決書中，黃曉明和Baby的關係被指是「夫妻」，這也證明兩人其實正好著呢。

(中時新聞網)