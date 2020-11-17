魅惑跑格 LEXUS IS300h改款上市。(圖/廠商提供)

LEXUS總代理和泰汽車於10月16日展開全新改款IS預接訂單後，憑藉其跑格外型以及進化之操控，已在消費者中獲得廣大迴響，而時隔一個月，LEXUS總代理和泰汽車終於今（16）日正式發表全新改款IS。正式售價189萬元起，相較預售價格有著1~4萬不等之降幅。

Lexus IS300h售價。(圖/廠商提供)

為了強化既有的大膽前衛外觀，原廠針對全新改款IS之外觀，全車除A柱以外，其餘鈑件均重新設計，將IS之車身線條刻劃得更加豐富與銳利，更為了搭配放大一吋之輪胎與鋁圈，將車身前後葉子板向外擴張，營造出IS飽滿的肌理紋路。同時，IS亦導入LEXUS新世代之家族設計語彙，換上新設計之Spindle Grille水箱護罩，水箱罩內部網格造型融入紡錘意象以提升精緻度，搭配全新頭燈與L-Shaped貫穿式LED尾燈組，讓IS辨識度大幅進化，完美演繹其魅惑跑格與時尚魅力。而強調運動化的F SPORT版本，則是追加導流尾翼、升級19吋燻黑鋁圈，以及導入源自於LEXUS RC F跑車之剎車冷卻進風口等多項專屬配備，營造更加強烈之運動風格。

F Sport車型升級19吋輪圈。(圖/廠商提供)

車尾搭配L-Shaped貫穿式LED尾燈組。(圖/廠商提供)

【BORN TO DRIVE 忠於操控】

為匹配其運動化外觀設計，並讓IS作為第一款傳遞品牌操控特性之代表車型，原廠在Shimoyama測試中心特別針對IS重新調校，使IS之動態表現再次進化。除追加車身焊點，並透過重新設計之鈑件來強化車體剛性，也對懸吊系統進行輕量化工程與設定優化，讓IS能承受更高的過彎G值並提高轉向反應性。此外，升級導入Swing Valve機械式可變阻尼(一般車型)與AVS可變式阻尼（F SPORT車型），同步提升操駕穩定性與行車舒適性，更導入ACA主動式轉向輔助系統，當車輛產生轉向不足時，可協助將車輛修正至正確之行駛路線。最後，原廠將油電控制系統重新編寫修正，使動力輸出更直接與線性，在SPORT模式下更能在出彎時自動提高引擎轉速，提供駕駛所需之出彎動力，大幅提升駕馭樂趣。

升級導入Swing Valve機械式可變阻尼(一般車型)與AVS可變式阻尼（F SPORT車型）。(圖/廠商提供)

【升級搭載LSS+2.0 主動安全與科技配備再進化】

IS升級標配Lexus Safety System+ 2.0智動駕駛輔助系統，包含DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA車道循跡系統、PCS預警式防護系統以及AHB智慧型遠光燈自動切換系統等四大主動安全配備。其中，PCS更新增行經十字路口轉向時，對於對向來車以及行人輔助煞停功能，而LTA亦強化對於道路標線辨識，可輔助駕駛行駛於道路中央，再結合BSM盲點偵測警示、ICS智慧停車輔助以及全車8具SRS安全氣囊等完善主、被動安全配備，讓駕駛在熱血操駕之餘，IS也全方位守護駕駛與每一位乘客的行車安全。最後，車艙內導入全新之8吋多媒體資訊整合系統，包含觸控功能以及Carplay與Android Auto智慧型手機連結功能，大幅提升便利性。

升級搭載LSS+2.0 主動安全與科技配備再進化。(圖/廠商提供)

Lexus IS300h改款上市，正式售價189萬元起。（圖為和泰汽車總經理蘇純興。)(圖/廠商提供)

(中時新聞網)