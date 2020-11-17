電動車大廠特斯拉今年以來漲勢強勁，市值也在今年6月首度超越傳統汽車大廠豐田的市值，日前公布今年第三季(7~9月)財報，更是繳交出創立以來最好成績，並創下連續5季盈餘。特斯拉也終於在周一(16日)納入標普500指數成分股，讓特斯拉盤後股價大漲逾13%。

特斯拉股價自從9月初美股修正以來，回檔超過18%，不過在宣布納入標普500指數之後，特斯拉17日盤後股價大漲53.83美元或13.19%、報在461.92美元。

特斯拉執行長馬斯克今年以來資產價值暴漲，若以當日收盤價來計算，馬斯克身價站穩千億美元大關，為全球第4大富豪，但若以盤後價計算，短短一夜飆漲超過150億美元(4,323億元新台幣)，達1175億美元，有望超過臉書創辦人祖克柏。

馬斯克上周五發推文透露，他接受美國醫療檢測公司BD生產的快速抗原測試進行快篩，竟出現2次陽性、2次陰性，令他直呼有夠詭異。馬斯克所創辦的SpaceX於11月16日成功該公司研發的天龍號替NASA將第二批太空人運送至太空，替太空商機可能性再添一筆。

特斯拉早在上一季的財報表現就達到足以納入標普500指數門檻，但標普道瓊指數有限公司的高級指數分析師Howard Silverblatt受訪時曾提到，將一家市值高達3000億美元的個股納入標普500指數成分股並不難，但對基金公司來說，還牽涉追蹤指數的成分股變動，所有決定都必須慎重。

Howard Silverblatt也坦承，從沒討論過這麼情緒化的個股，但他們也不支持個股投資人遊說，所有的指數編制都會遵守規定來執行。如今，標普道瓊指數有限公司發出聲明表示，特斯拉將在12月21日進入標普500指數成分股，與4大科技巨頭並肩而行。

(中時新聞網)