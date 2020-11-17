徐凱希17日錄華視《天才衝衝衝》，她被媒體直擊與賓士男甜蜜牽手、吃火鍋，對於新戀情大方認愛，「我之前單身5年左右，這個交往不到半年，是袁艾菲介紹的，男友曾先生大我1歲，是圈外人做水產產銷，他是自己創業，我最近也吃蠻多大閘蟹」。她喜歡曾先生很有家教，對自己也體貼，「以前交往比較獨立，常開車戴男友，好像交往跟單身差不多，現在他會幫我提東西，對我身邊朋友也很照顧」。

徐凱希笑稱有把男友帶去給徐乃麟鑑定過，「乃哥覺得可以」。她提及兩人一開始從朋友做起，順其自然發展至目前關係，這段戀情身旁朋友比他們還急，「很多朋友看到我的交往新聞，都說他們想哭，粉絲也很祝福，我真的很幸福」。不過她強調自己是土象星座，喜歡按部就班，不會閃婚，現在兩人以結婚為前提來交往。

徐凱希長相甜美。（摘自臉書）

徐凱希今年首次接下義大跨年主持，與曾國城搭檔，「希望那天粉絲來現場找我，這次跟城哥搭檔覺得很安心，希望那天可以很開心跟大家一起度過」。

(中時 )