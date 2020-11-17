新北市樹林區武林國小校齡超過60年，但校園內大樓廁所常因管線老舊，發生堵塞、漏水的狀況，廁所異味飄散，嚴重影響學生使用廁所。去年立法委員蘇巧慧、在地議員等人與教育部次長林騰蛟一同會勘，武林國小成功獲得國教署380萬元的工程補助費，廁所近期完工使用，除了設施換新外，老師也搭配學校生態特色在設計牆面圖案，讓廁所煥然一新。

武林國小總務主任劉叔玫表示，學校千禧樓已有18、19年屋齡，樓內8間廁所因管線老舊、採光通風不佳，經常出現馬桶堵塞、地板潮濕的狀況，學生發現廁所有異味都不太想去上，但去年民代們會勘後，學校獲得補助，將空間擴大、增加蹲式馬桶，廁所的環境整個大改善。

劉叔玫補充，學校美術老師也自發性設計廁所牆面圖案，提供給工程廠商設置，因為武林國小後方是大同山，老師融合蝴蝶、獨角仙、鳥類等學校生態特色設計圖案，讓學生上廁所時也能欣賞美麗牆面。由於千禧樓半棟廁所仍有採光通風不佳問題，未來學校也將繼續爭取補助，提供學生更好的衛生空間。

蘇巧慧表示，去年與多位議員、在地里長會勘過武林國小廁所，校園環境整修後可提供給學生更友善的衛生環境，校方若有設施問題，只要依照需求提出，都將會送件爭取，一同讓校園環境變得更好。

(中時 )