台積電今（17日）開盤狂飆22元，一度衝上506元歷史天價，市值也破13兆元新高，最後收盤價485.50元。上週台積電宣布「結構性調薪2成」，羨煞許多上班族，不過有員工指出，這只是把原本的分紅變成年薪，其實整體收入沒變。不過律師林智群卻指出，「本薪」越高，對勞工比較有利，「分紅」是天邊的彩虹，不是每年都一定有的。

台積電13日宣布，自明年1月1日起，將對直接聘僱的台灣地區正職且有參與員工分紅的員工進行薪酬結構調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，固定薪酬將因此大幅調升20％，讓員工在薪資所得上更有「安全感」，這次調整變動之大，堪稱台積電史上之最。

台積電表示，一直以來，台積電在台灣地區員工的整體薪酬中，員工分紅占了絕大部分的比重。但隨著公司快速地成長，及年輕世代加入職場，固定薪酬的競爭力成為延攬與留任人才的重要指標。對於基層同仁來說，固定薪酬調高能夠帶來每個月穩定的現金流，使其對於可支配所得的安全感較高。

固定薪酬調升後，除本薪增加外，跟本薪相關的薪資項目，例如加班費、年終獎金、退休金提撥、津貼等都會相對應提高。

律師林智群也在臉書發文指出，從勞工角度來看，「本薪」越高比較有利，因為「本薪」屬於經常性給與（工資）的一部分，「分紅」不是。在公司待到退休，勞退提撥、勞工退休金是以「工資」為計算基礎，沒有待到最後被資遣，資遣費也是以「工資」為計算基礎，所以「本薪」越高對勞工比較有利。

而「分紅」是天邊的彩虹，不是每年都一定有，且去年給100萬，今年可以只給50萬甚至不給，除非到職時簽的合約裡面有保證分紅。

(中時新聞網)