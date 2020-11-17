正文(4906)今(17)日舉辦法人說明會，正文第三季因網通產業成長，國際局勢變動下，帶動產業鏈重組，營收、獲利延續第二季復甦動能，出現大幅度成長，正文對於2021年展望審慎樂觀，看好5G和WiFi6帶來的商機，預估明年應該會維持今年第二季、第三季左右的高檔水準。

正文第三季合併營收為67.5億元，年成長48.5%，單季營收創下近8年歷史新高，營業毛利率11.9%，年成長13%，稅前淨利13.47億元，稅後淨利12.4億元，稅後每股盈餘3.48元，相較去年同期每股賺0.25元，呈現大幅度成長，扣除正基釋股收益在本業產生之費用，在沒有正基釋股交易下的本業每股稅前盈餘為1.05元，本業單季獲利創近8年歷史新高。陳鴻文表示，正文今年第一季特別差，但自第二季、第三季就有起來，以目前公司內部預估來看，明年應該會維持今年第二季、第三季左右的營運水準，今年下半年正文已經沒有正基的問題，也持續增強內部管理績效，提升營運績效。

展望2021年，正文看到的機會有新技術，即WiFi6、5G，這兩者將會是無線通訊重要的里程碑，另外，正文今年開始有新客戶出貨，可能是因為比較早進入越南，當有客戶要求產地分散時，正文剛好抓準時機，進而拿下2~3個新客戶。目前正文出貨以歐洲市場最大、再者則為美國市場，產能配置外，陳鴻文表示，正文目前越南產能占比約4成，產品線和大陸崑山、江蘇廠差不多，過去兩年在大陸可以生產的量產技術轉移到越南，進展也很順利，後續正文的挑戰還包括有關稅、大陸生產狀況、新冠肺炎疫情、匯率等。

正文執行董事暨發言人楊正任說，今年全球趨勢加速大陸產能外移，特別是網通產業，因為其涉及資訊安全，放在大陸製造會有疑慮，相信整個美中戰略關係，並非川普個人意見，故預估未來通訊產業趨勢應該不會有太大變化，也就是在這背景下，供應鏈調整會繼續。

展望第四季，楊正任表示，第四季往年都會小幅滑落，加上今年因為有不少急單，面臨被貨問題，但可以確定的是正文今年第四季也會較去年第四季顯著成長。

楊正任表示，2021年看好WiFi6和5G商機，正文有完整的布局，外圍條件上國際局勢轉變帶來的商機以及疫情的相關商機，正文看好MiFi、FWA(固定終端)都有在明年有大幅度成長，5G布局上，正文明年開始會有很多5G產品，正文相較於同業的產品優勢就是可以提供M2M完整解決方案；至於WiFi6，其實看到今年已經起來，預估成長會比5G快。

除此之外，面對新台幣強勢升值，財務長林志鴻表示，正文都是以美金、歐元計價，採購則是以美元為主，故會尋求自然避險。

(時報資訊)