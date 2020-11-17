農糧署東區分署挹注經費1450萬元，協助花蓮市果菜市場全面更新冷藏設備，確保蔬果安全與新鮮。（農糧署東區分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

農糧署東區分署與花蓮縣府合力購置20分鐘內即能檢出200種以上農藥的快檢系統。（農糧署東區分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市果菜市場自1978年營運至今，是在地民眾、校園營養午餐，及國軍副食主要蔬果食材供應來源，近3年每日平均交易量更高達47.5公噸，然而隨交易量逐年漸增，設備老舊功能漸失，農糧署東區分署為確保蔬果安全與新鮮，協助市場全面更新相關設備，提供農藥快檢系統，輔導農友使用農產品生產追溯條碼，加強食安。

農糧署東區分署表示，花蓮市果菜市場是花蓮地區最重要蔬果供應樞紐，市場內有12間共約316坪低溫冷藏庫，最大量可儲存保鮮426公噸蔬果，並有一次可迅速降低3公噸蔬果溫度的真空預冷機組，然而隨設備長期使用，日漸老舊，因此今年挹注經費1450萬元，協助市場全面更新相關設備，確保蔬果安全與新鮮，達到有效調節貨量，供應市場需求。

此外，民眾食安消費意識抬頭，農糧署東區分署近年輔導花蓮市果菜市場914名供貨農友，使用台灣農產品生產追溯條碼，提供承銷人及民眾隨時追溯生產來源，了解產品資訊，並與花蓮縣府合力購置20分鐘內即能檢出200種以上農藥的快檢系統，讓民眾食得安心。

農糧署東區分署表示，透過協助更新冷藏設備、輔導農友等措施，使市場有效發揮調節與穩定價格功能，提供新鮮優質的蔬果給民眾外，期盼藉此機會，讓傳統蔬果批發市場不再只是交易供應平台，而是要對供應產品安全衛生負責。

(中時 )