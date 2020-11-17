台南市農業局發起尋找野放黑面琵鷺活動，希望鳥友協尋今年初野放的2隻黑琵「T85」、「T94」，希望能記錄到牠們平安抵台過冬的身影。（台南市生態保育學會提供／莊曜聰台南傳真）

2020黑面琵鷺保育季將於22日在南市學甲溼地生態園區登場，主辦單位南市府農業局也向鳥友發出追緝令，要找尋今年初所野放的2隻黑面琵鷺「T85」及「T94」的行蹤，期盼牠們能健康地再到台灣過冬，農業局也將公開頒獎給予拍攝到的鳥友鼓勵，並招待黑琵親子輕旅行活動。

2年前野放的黑面琵鷺「T81」今年在安南區被鳥友發現，也讓愛鳥人士相當開心，受傷或生病的黑琵康復後能否重拾健康，也成為關注焦點，今年2月、3月間南市各野放1隻黑琵，現在正是候鳥過冬季節，農業局發起找尋黑琵活動，希望能再見到牠們的身影。

「T85」在今年1月19日在學甲溼地生態園區被巡視的志工發現身體有異狀，由特有生物研究保育中心七股站人員送醫後，診斷為是肉毒桿菌中毒，經施打藥劑，休養半個月康復，再經過約2周時間觀察及野外訓練後原地野放，台南市長黃偉哲也到場參與。

「T94」則是在3月22日由鳥友王徵吉在七股頂山魚塭發現，因翅膀受傷無法飛行，緊急送醫搶救後，4月7日在七股頂山賞鳥亭附近野放，當時正值黑琵北返時間，牠升空後盤旋多次才離去，像是在向眾人道謝。

黑面琵鷺保育季活動即將登場，南市府農業局呼籲全台鳥友協尋，只要拍攝牠們的行蹤，將公開頒發優質獎品，並且招待參加黑琵親子輕旅行的活動，詳情可洽台南市生態保育學會邱先生0928749922。

(中時 )