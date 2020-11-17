台中市沙鹿區沙鹿國小今年有188位新生，開學3個多月學習注音符號ㄅㄆㄇ，努力地適應小學新生活。一年級教師團隊設計生動活潑的課程及教學方式，17日舉辦「生活智能新鮮GO、多元闖關FUN起來」活動，取代紙筆評量，讓學童輕鬆適應全新的學習階段。

活動分為兩大面向，注音符號關卡以聽說讀寫的方式，進行全面性的學習評量，鼓勵學生熟練運用注音符號；生活技能關卡讓孩子透過實際操作，從做中學、樂中學，並將生活技遷移於日常生活中，造就有成就感的學童，使其能更有自信的迎向未來的每一項學習挑戰。

沙鹿國小一年級教師團隊設計「脫脫拉拉」趣味活動，考驗小一新生的生活自理能力。（沙鹿國小提供／王文吉台中傳真）

沙鹿國小舉辦「生活智能新鮮GO、多元闖關FUN起來」活動，取代紙筆評量，讓學童輕鬆適應全新的學習階段。（沙鹿國小提供／王文吉台中傳真）

沙鹿國小一年級新生挑戰闖關活動，驗收開學3個多月的學習成果（沙鹿國小提供／王文吉台中傳真）

校方表示，這個別開生面的生活智能闖關活動，已歷經17年，一直是沙鹿國小小一新鮮人必經的傳統歷練，具有師生傳承的特殊含意，更是許多畢業校友在沙鹿國小生涯中，難以忘懷的特有回憶。

校方動員近40人力，除學校行政、一年級專業教師群全程參與，密集的開會擘劃、蒐集物資外，尚須判斷公正且具評量技巧的人員協助擔任關主，並商請優質的舊生家長回校義務支援，注音符號暨生活技能多元評量闖關活動。

各關內容如下

一、聽音找詞語：聽老師念詞語，找出正確的注音卡片。

二、我問你答：能仔細聆聽老師的問題，並清楚的回答。

三、舌頭不打結：會大聲唸出抽到的注音短文。

四、看圖寫字：會看圖卡，用注音寫出圖卡上的詞語。

五、脫脫拉拉：先穿外套拉上拉鍊，整平衣領後，再脫下外套，掛在衣架上。

六、結結高升：會把裝滿垃圾的塑膠提袋打兩個結。

七、環保小尖兵：能正確的將垃圾分類為一般垃圾、紙類、鐵罐、鋁罐、塑膠、玻璃六類。

八、擦擦洗洗：會先清理桌上的飯粒，再用濕抹布將桌面擦拭乾淨，然後清洗並擰乾抹布。其步驟為：清理、攤、摺、擦、搓洗、擰乾。

(中時 )