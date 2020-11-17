娛樂8點半》在競爭激烈的演藝圈，要出頭除了靠實力外，運氣也很重要，不少明星在不慍不火下，私生活比演藝事業更為精彩，擁有36F魔鬼身材的港星蔡慧敏，代表作品雖不多，卻因豪放作風受到關注，曾得罪過黑道被脫到只剩內衣褲，還被抓包在公園野戰行徑令人瞠目結舌。

蔡慧敏是前香港無線電視台藝人，1996年曾參選亞洲小姐，因有著「天使般的臉孔，加上魔鬼般的身材」走紅，更被稱為「大乳牛」，演過不少作品，但一直不慍不火，直到搭檔吳啟華、蔡少芬等演員參演的《妙手仁心2》後，才開始受到大眾關注。

為了開拓更多市場，2003年隻身到台灣發展，在製作公司的邀約下，到KTV談合作，沒想到進去後，發現裡面都是黑道，讓她不禁脫口「這個應酬是為了公事，還是為了你們自己？」意外得罪對方，不僅用言語侮辱她，還對她動手動腳，並把她脫到只剩內衣褲。

受到驚嚇的蔡慧敏哭著求饒，卻沒想讓這些人停下來，甚至想更進一步，本打算以死力證清白，一位大哥出手解救她，最後她逐一向大哥們磕頭求饒，才平息眾人怒火。

蔡慧敏受訪重現被黑道羞辱過程。(圖／翻攝自百度)

不過離去時，還把她反鎖在房中，3天後才被人救出，之後蔡慧敏回到香港，並公開自己被非禮囚禁一事，引起軒然大波，她更在受訪時，重新演繹被凌辱過程，希望給其他女星一個警戒。

只是自爆這些經歷後，並沒對蔡慧敏的演藝事業有幫助，反而被起底過往和富商的黑歷史，出道以來，她就多次被拍到和富商過從甚密親密，不僅和黃任中在酒吧聚會，又被指介入楊紫瓊和珠寶集團太子爺楊秉梁的感情，之後還和盈科保險副總裁韓尚志拍拖，被指小三上位。

2010年，蔡慧敏和楊南日野外偷情被拍，楊南日是楊紫瓊的親弟弟，早已結婚並有孩子，兩人在香港某飯店吃完飯後，便上車前往夜店，在車上就已忘情熱吻起來，到達目的後，更忍不住在附近的公園再次擁吻。

蔡慧敏更騎在楊南日身上，男方開始拉她衣服，事後，楊南日更被拍到褲子沒有拉好，公然「野戰」十分大膽。而此事引起軒然大波，蔡慧敏坦言自己喝醉了，不清楚發生什麼事，也不知道他已經結婚。

蔡慧敏現淡出演藝圈，去年拿到碩士學位。(圖／翻攝自微博)

蔡慧敏表示若影響對方家庭，她願意道歉，更斬釘截鐵說一定不會勾搭有婦之夫。而之後她也淡出演藝圈，行事低調不少，偶爾在社群網站分享生活，去年更拿到謝菲爾德大學 (The University of Sheffield)碩士學位，努力進修。

(中時新聞網)