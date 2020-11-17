第18季SBL超級籃球聯賽預定12月5日於新北市新莊體育館開打，雖然P+聯盟來勢洶洶，但SBL新賽季有著突破性的發展，尤其是電視轉播改用製播方式，因此不再是一家媒體獨佔，中華籃協秘書長李一中表示，球迷屆時可透過6個平台7個頻道欣賞到SBL精彩賽事。

李一中強調，有別以往SBL賽季皆由單一頻道取得轉播權，本季SBL轉播方式由甘霖廣告取得製播權，然後再由甘霖廣告提供給其他有意願轉播SBL的頻道轉播，有線台由緯來體育台取得，屆時場場直播；無線台是公視拿下，周末六日直播，平時晚間延播；至於網路上有麥卡貝、中華籃協與SBL官方臉書粉絲頁、youtube等多家網路平台，讓球迷可以隨時隨地看到現場直播畫面。

李一中表示，籃協預定26日召開SBL球團領隊會議，屆時將公布第18季SBL所有賽程、各隊球員名單。對於外界談到P+聯盟與SBL洋將能否互換，籃協強調，26日領隊會議時會與球團討論。

(中時 )