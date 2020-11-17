受美股費半延續漲勢激勵，台積電開盤跳空大漲，17日台股早盤再度衝高，但在台積電500元關卡呈現壓力下，台股一路收斂漲幅，終場以小漲作收，成交金額略縮至2,346億元。

惟獲利了結賣壓出籠，但在五日均線未被跌破下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

外資現貨買超150億，期貨淨多單縮減至26,705口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權做布局，期貨呈現大量淨多單。

近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為10萬6,000餘口，買權OI持續往上履約價做翻移退守，賣權OI明顯在13,600履約價做積極布局，目前選擇權下檔支撐墊高。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月選偏多依舊，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股電強金弱態勢不變，目前待賣壓逐漸消化沉澱後，短線台股將再度挑戰前高位置。

(工商 )