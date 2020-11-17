中國財聯社17日報導，對於中國10月份乘用車車企市場表現，中國乘聯會秘書長崔東樹指出，國有大集團表現分化，上海汽車、東風汽車的表現都有壓力；民營自主核心企業表現很好。他又稱，因新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。

數據顯示，在89家乘用車車企中，30家車企10月合計銷量僅約5,600輛，佔10月國內乘用車總銷量的0.26％。其中，10月單月銷量不到三位數的有15家；包括眾泰汽車、華泰汽車等在內的9家車企銷量更是為零或未上報數據。

在9家銷量為零或未上報數據的車企中，有多家企業此前已被曝出經營方面出現問題，並早已陷入停產困境。其中，東風裕隆銷售公司已於13日被北京正點未來廣告公司廣州分公司向浙江法庭申請破產、進入破產清算程序。

和東風裕隆同命相連的還有華泰汽車，該公司全部股份已被司法凍結。在上報行業協會的月度產銷數據表中，華泰汽車一欄已空白許久。

此外，10月銷量為零的眾泰汽車在2020年年初尚曾組織過生產自救，不過最終因各種債務纏身而進入破產重整階段。

陷入破產重整階段的還有力帆汽車。乘聯會數據顯示，力帆汽車10月僅售出60輛力帆X70。在合資品牌中，DS、鄭州日產等銷量亦不足千輛。

除此之外，一些新造車企業暫未能獲得市場認可，例如雲度、大乘、愛馳、金康等等，相比蔚來、理想、小鵬和威馬等一線造車新勢力，這些尚未形成銷售規模的車企，也正處在岌岌可危的狀態下。其中，大乘汽車在2019年同期還售出了3,716輛車，而10月僅售出421輛。

崔東樹表示，汽車製造商面臨的壓力越來越大，汽車銷量下滑可能會加快不合格企業的擠出進程，其中一些可能會在2020年退出市場。

(工商 )