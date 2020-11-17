國內的法拍拍定成屋總件數連續六年剩下2千餘件，較金融海嘯高峰時量縮逾八成，2014~2017年間房市量縮修正，但法拍量持續逆向探底，過去法拍市場一遇景氣不好就出量的「景氣逆指標」已失效。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，金融海嘯的2008、2009年出現一波法拍潮，2009年法院拍定成屋總件數達1.6萬件，拍定金額達到690億元，隨後房市復甦從2014年起每年的法院拍定成屋總件數就跌破3千件，較2009年量縮八成，今年上半年也僅有1,228件，拍定金額約為138億元。

房仲業者分析，國人就業穩定、貸款槓桿受管控、多數老屋主已經房貸剩下有限等三個因素，使法拍件數量大增不易。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，通常法拍可以做為景氣判斷指標，相對於金融海嘯2009年法拍大量，當時景氣崩壞，無薪假盛行民眾收入中斷欠繳房貸，近年房市景氣由盛轉衰的2014~2017年間，市場法拍的拍定量並未明顯增加。

今年雖然同樣有疫情衝擊民眾就業，但政府很快就啟動紓困方案，提供受影響的民眾可以展延本金或利息，加上市場景氣復甦、才財務變現需求的屋主能迅速找到接手買方，今年未因出現銀行房貸的壞帳大增而房屋流入法拍的狀況。

曾敬德表示，許多老屋屋主房貸金額所剩不多，並沒有還款壓力，另一方面整體就業率大致穩定，不像國外需要政府派發救濟金那樣嚴峻，目前房市景氣熱絡，若財務狀況出問題，要將不動產變現也相對容易，法拍數量持續維持在低檔水準。

(工商 )