嘉義縣34歲鄭姓女子4日到嘉義基督教醫院進行拔牙手術，過程中共拔掉20顆齲齒，術後鄭女返家休息卻一直昏沉，隔天鄭父煮湯要給女兒吃，才發現女兒已陷入昏迷疑斷氣，急救後插管數日不治，今17日法醫相驗，將於明天解剖，家屬要求院方出面說明，給家屬一個真相，不要讓鄭女死得不明不白。

鄭女曹姓表姐指出，表妹領有身障手冊，雖有智能障礙，但正常言語表達沒問題，上月底舅舅先帶表妹到一般牙醫診所就診，因表妹有很多蛀牙，才轉診到嘉基，當天主治醫生表示要安排開刀，有說要拔很多顆，但直到4日手術完，醫生把20顆牙交給舅舅，家屬才知道一次被拔掉20顆。

表姐說，因手術後麻醉未退，表妹回家躺在床上一直昏昏沉沉，5日一早舅舅特地煮湯要給她喝，才發現表妹已經斷氣，趕緊叫救護車，就近送到大林慈濟醫院急救，並以儀器維持表妹生命跡象，經家屬商量後，直到13日才忍痛拔管。

表姐說，雖然死亡證明死因寫「肺炎」，但表妹一向身體健康，家人都懷疑跟一次拔20顆牙有關，拔管前她主動聯絡主治醫師，並質疑拔這麼多不用住院嗎？對方竟回答「拔1顆和幾顆都一樣，都是小手術」，甚至說他很多病人都這樣處理，都沒有問題。

讓家屬不滿的是，不只醫生未明確回應家屬疑問，連院方態度都很消極，表姐說，至今都是她主動聯絡院方，院方都說再給他們一點時間，卻不見任何回應，連出面都沒有，強調家屬很需要一個答案，一個真相。

嘉基表示，鄭女是10月30日因牙齒全口蛀牙由診所轉診至嘉基口腔顎面外科門診看診，當日經主治醫師診視後安排病人接受相關術前檢查，並進行手術風險評估與說明，病人11月4日接受拔牙治療，當時採全身麻醉，術中拔除20顆殘根，手術後病人送至恢復室觀察2小時，經測量血壓、血氧狀況良好，給予術後衛教說明，當日病人出院返家休息。

嘉基說，12日和13皆與家屬聯繫，表達關心，對於病人過世，家屬所提出是手術造成感染相關爭議，嘉基雖感遺憾，但予以尊重，表示此案家屬已經報請檢察官相驗，一切靜候司法調查，院方不宜再多做澄清，也懇請社會各界在真相釐清前，勿做過多揣測或質疑，留給醫療人員安心執行診療的空間。

(中時 )