由於大陸地方政府債券密集到期，雖然借新還舊緩解了今年地方償債壓力，但2020年前10月地方償債規模仍高達2.3兆元（人民幣，下同）創歷史新高，不同省份償債壓力不同。其中以四川省今年前10個月償債本息1706億元位居31個省（自治區、直轄市）之首，江蘇省以1642億元緊隨其後。同時前10個月償債本息超過千億的省份還有山東、浙江、湖北、遼寧、貴州、廣東等。

另外透過大陸財政部數據顯示，前10個月地方發行再融資債券償還本金1兆4197億元，占到期本息總額比重約為61％。這意味著地方償債的6成資金是依靠來自借新債。

根據大陸財政部最新資料顯示，今年前10個月地方政府償還本金、利息高達2兆3156億元，超過去年全年地方償債規模1兆9719億元，並占今年前3季地方財政收入比重約18％。

據第一財經報導，從總數來看，截至2019年底，大陸地方政府債務餘額規模超過1兆元的省份包括江蘇、山東、浙江、四川、廣東、湖南。另外還有貴州9673億元、遼寧8902億元與湖北8040億元。

(旺報 )