美國海軍陸戰隊進行重大任務調整，將以輕裝、快速反應為主要作戰型式，因此逐步裁撤戰車部隊。11月13日，位在北卡羅來納州勒讓軍營(Camp Lejeune)舉行了陸戰隊第2戰車營(2nd Tank Battalion)的裁撤儀式。

防部部落格(Defense Blog)報導，美國海軍陸戰隊新聞稿說，第2戰車營屬於美國第2海軍陸戰師 (2nd Marine Division)，有著80年的歷史，參與過二戰以來的多數大規模戰爭，包括韓戰、越戰與伊拉克戰爭。如今因應海軍陸戰隊未來的重新規畫裁撤這支部隊。」

美國海軍陸戰隊的「部隊設計2030年：陸戰隊計畫」(Force Design 2030：USMC)中，強調快速反應、海上防衛，與爭議島嶼的戰佔，所以更強調海軍遠征作戰的能力，戰車部隊就被犠牲掉了。

這份長達15頁的文件，概述了海軍陸戰隊將進行現代化改造，以無人機、衛星通訊、輕型戰術車，等新式而輕型的武器做為陸戰隊主體。

文件還提到，海軍陸戰隊將視中國大陸這類國家為潛在對手，要是出現衝突將立即做出反應。

(中時新聞網)