享譽國際的可可巧克力、傳承數代經驗的醬油，以及品質優良的黑豬肉，過去在各自領域引領風騷，屏東縣政府近期突發奇想，透過相互媒合、激盪，跨域整合縣內客家食材，推出好客料理，盼把一顆顆發亮的琉璃珠串接成為項鍊，藉此行銷屏東美好。

屏東縣長潘孟安指出，縣府團隊近年來辦理客庄產業輔導，看見不少傳統店家漸漸交由新世代接棒傳承，另外，也有類似可可巧克力的新興產業在國際舞台大放異彩，且帶動越來越多年輕人願意返鄉。

結合客庄職人產業打造的好客美食，屏東縣長潘孟安（左）專注聆聽食材間融合的奧妙。（林和生攝）

傳統客庄聚落注入新血，讓他們開始設想如何透過新穎的行銷策略，藉由飲食、旅遊，讓旅人重新認識客庄產業與這些認真打拚的職人。

屏縣府客務處長陳麗萍指出，現階段整合屏東客庄能量為願景，已遴選15家具發展特色及企圖心的潛力店家，包含釀造、可可、客家粄食、在地農特產品、烘焙與民宿等業者，透過實際課程強化品牌亮點，建立「好客餐桌」品牌。

料理與民宿的跨域結合，一開始想會覺得突兀，但潘孟安笑說，或許是屏東多一度的熱情，讓過程變得很容易，縣府正對在地店家進行品質與包裝上的指導，不僅提升商品競爭力，更能成就一道道兼具美味與故事的客家風味餐，配合客庄小旅行，可望吸引遊客前來六堆慢遊。

(中時 )