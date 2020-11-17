藝人Paul(朱柏仰)是綜藝節目熟面孔，他最近受邀上節目分享人生經歷與生死，透露自己是長子兼長孫，因此其他家人更多機會面對生離死別，而也因為看得多了，其實多數時候當下感覺「人是被抽離的」，連爸爸拔管時，他都沒落淚，直到半年後女兒突然說了一句話，他才整個情緒潰堤，泣不成聲。

Paul上《小明星大跟班》，聊到生死問題，坦言其實當下腦袋常是空白的，「感覺好像在處理一件跟你沒關係的事」，甚至某次錄影他接到妹妹電話，說在美國的爸爸病危，他就帶著家人飛過去照顧，也和妹妹一起放爸爸愛聽的老歌、喊話，試著鼓舞爸爸的生命力，但奇蹟沒出現，Paul終究做出了決定，忍痛替爸爸拔管，跟爸爸說：「一路好走」。

而即使到了那個時刻，Paul卻是一滴淚沒掉，冷靜地處理完父親的後事，直到半年後，他帶家人去宜蘭梅花湖附近玩，而爸爸的骨灰回到台灣後，就安置在附近的廟宇裡，二女兒突然問：「爸爸，阿公在這附近喔？」，Paul給出肯定的答案。

沒想到之後女兒接著說：「阿公如果有看到我的話，會覺得我很乖嗎？會覺得我表現好嗎？」，孩子的童言童語，卻觸動Paul內心深處，讓他恍然大悟「我沒有爸爸了」，他終於領悟，再也無法跟父親述說內心話，因此崩潰大哭起來，女兒趕快安慰：「爸爸，你還有我啊！」，這話也讓Paul感觸很深，體會到生死就是這樣「一代傳著一代」，必須學著接受、放下執念，繼續下去。

(中時新聞網)