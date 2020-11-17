莫德納(Moderna)傳出新冠疫苗測試的正面數據，推升美股三大指數隔夜收高，提振市場信心。

周二香港恆生指數開高走低，走勢反覆，尾盤收漲33.42點或+0.13%，為26415.09點。國企股(H股)跌28.74點或-0.27%，為10550.20點。

恆指科技指數下跌1.77%。騰訊跌2.6%，阿里巴巴跌1.6%，京東跌7.1%，美團跌4.8%，比亞迪電子跌3.4%。

京東大跌7.1%。京東周一公布第三季業績，營收約257億美元(人民幣1742億元)，年增近30%，然低於第二季；歸屬股東淨利為8億美元，年增80%，季減5%；至九月底活躍用戶較去年同期增加32%，為4.4億戶。

物流股走高。中遠海控、東方海外分別上漲6.7%和8%；中遠海發亦上漲8%。

航空股走高。國泰航空漲7.0%，報6.86港元；中國國航漲4.1%，報6.3港元。

農夫山泉漲7.4%，報44.25港元，股價創新高。該公司連日上漲，市值已突破一億港元。

金科服務股價持平。金科服務今日首次掛牌上市，發行1.33億股，發行價44.7港元。

摩根士坦利將恆指2021年底的目標價調高到28700點。值得注意為將港資股評級調高至增持，對中資股投資評級維持在增持。

(時報資訊)