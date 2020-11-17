LTCC(低溫共燒陶瓷)前景看俏，吸引各廠積極投入，對此，璟德(3152)創辦人簡朝和表示，LTCC是有技術門檻的產品，需要長時間經營才有具體成果，這也是我們的競爭優勢，為因應客戶需求，公司將持續進行二期產能擴充，完成後預做將再增加40%產能。

璟德今天下午舉行線上法說會，由簡朝和親自回應投資人問題，璟德以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

各國加速推動5G基礎建設，5G手機滲透率快速提升，且WiFi應用日益廣泛，讓LTCC錢景閃亮，除原有的國外供應商，也吸引國內被動元件廠-奇力新(2456)及華新科(2492)等積極投入，今天法說會有投資人提問璟德如何因應同業競爭？對此，簡朝和表示，LTCC是有技術門檻的產品，需要長時間與IC設計業者合作共同開發相關零組件，需要長時間經營才有具體成果，這也是我們的競爭優勢，由於需求強勁，目前LTCC供需還有很大的缺口，且缺口持續往上擴大中。

事實上，去年法說會，簡朝和就曾針對投資人提問如何與村田及TDK同業競爭進行說明，簡朝和表示，村田以出模組為主，TDK則主攻整合元件，我們與兩家公司競爭模式不一樣，但公司在Q(品質)C(成本)D(交貨)S(服務)是有優勢；由此可見，璟德因深耕LTCC多年，產品技術穩定，面對國外大廠或是國內新進者競爭仍具有一定的優勢及競爭力。

在低軌道衛星部分，璟德也沒有缺席，簡朝和表示，我們有跟客戶合作低軌道衛星模塊，目前樣品已送出去好幾個。

由於客戶需求強勁，璟德也計畫明年持續擴充產能，簡朝和表示，明年第3季底將完成第二階段的擴充，並開始對營收有所貢獻，預估二期將與一期一樣增加約40%的產能，明年資本支出雖然會比今年低一點，但還是會維持高資本支出。

(時報資訊)