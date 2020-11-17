搶攻白松露商機，台北美福大飯店的GMT義大利餐廳於11月27日起，由義籍主廚Massimo Picci選用義大利皮蒙特區的阿爾巴(Alba)所生產的白松露，推出期間限定的「阿爾巴白松露」饗宴，主廚選用油花豐美的鮮嫩日本A5和牛為主菜，麵食以傳統手工揉製、帶有淡雅麥香的義式寬麵，搭配日本A5和牛澄清湯，以及使用義大利阿斯提(Asti)產區的白蜜思嘉微氣泡甜酒(Moscato d'Asti)製成的義式沙巴壅，三款不同的菜色搭配新鮮「白松露」，營造三種不同的味蕾感受，套餐再搭配攬大海鮮甜的阿拉斯加帝王蟹韃靼與舒肥智利海鱸魚，展現多層次的味覺享受。

一年之中只有兩至三個月才能嚐鮮的「白松露」享有「餐桌上的鑽石」美譽。台北美福的GMT義大利餐廳由義籍主廚Massimo Picci挑選來自義大利松露首府的阿爾巴白松露，搭配的餐點選擇香氣清雅，單一卻不單調的菜色，從前菜到甜點，菜色之間相互起伏、呼應，互不搶戲。首道菜色「阿拉斯加帝王蟹韃靼／牛肝菌菇」，鮮甜蟹肉經過低溫舒肥後，保留深海鮮味，再搭配頂級的初榨橄欖油及新鮮檸檬汁等調味，最後以來自義大利亞平寧山的牛肝菌碎搭佐調和，讓味蕾領出新層次。

接著上桌的是「白松露寬麵／日本A5和牛清湯」，主廚以傳統製法，手工揉稔的義大利寬麵，搭配選用日本A5和牛、洋蔥、西芹、胡蘿蔔等食材熬煮後，經過靜置、濾湯後的清透湯底，為增添香氣特別加入來自義大利西西里島的瑪薩拉酒。主廚表示「為迎合台灣賓客的飲食習慣，上桌以一麵一湯的方式呈現，可為文化融合的變化菜色」，想品嚐道地義式風味的賓客可將麵、湯分開品嚐，感受道地義大利麵的特有口感。或可循日式沾麵吃法，取麵條漂過和牛澄清湯，鮮香湯衣讓麵條顯得溫柔。品嚐搭配桌邊現刨的矜貴白松露，與麥香、鮮肉清湯一搭一唱的巧妙組合，做足了配角將主角白松露襯得優雅。

隨後上桌的「舒肥智利海鱸魚／芹菜根泡沫」選用是來自深海的鮮美鱸魚，以低溫烹調方式將海中的鮮嫩與風味緊緊鎖住，搭配打至細緻的芹菜根泡沫，清新鮮甜，緩和味蕾蓄勢而發，迎接下一道。套餐主菜「日本A5和牛肋眼／牛肝菌醬汁／新鮮白松露」，主廚將A5等級的日本和牛肉以簡單的煎烤方式，誘發豐富油脂下的濃郁香氣，質地細緻柔嫩的和牛肉、現刨的白松露，以及擁有獨特香氣的牛肝菌醬汁，彼此間相互搭佐，香氣與口感紛沓而來。

最後以醉人的義大利甜品沙巴雍完美味覺，「義式沙巴壅／麝香白葡萄酒／新鮮白松露」選用被稱為麝香葡萄的蜜思嘉葡萄酒製成，來自義大利的白蜜思嘉微氣泡甜酒(Moscato d'Asti)，細緻的花果香氣，微酸帶甜的風味，與現刨的白松露衝擊著饕客的味覺，香甜酸香和著白松露迷人的清雅香氣，縈繞味蕾。

(中時 )