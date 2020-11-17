遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》將於11月18日迎來11週年慶，為感謝玩家長期以來的支持，官方大方推出累積連線三重送，11月14日起每日連線滿10分鐘，就送「台灣艾爾之光11週年慶祝禮物」，每日皆可領取；11月18日當日累積連線滿30分鐘，就能獲得「迷你強化活動」贈送的強化虛寶；滿200分鐘，獲得全套共10件「天國主宰」冰裝！此外，11月18日當日全天經驗值3倍、掉落率2倍、疲勞值無限，更加碼生活疲勞值無限！優惠滿滿回饋給眾玩家，是《艾爾之光》冒險者們不容錯過的活動！

狂賀11週年慶！累積連線活動三重送、「天國主宰」全套冰裝免費送！

為了慶祝11歲生日，《艾爾之光》特地釋出「天國主宰」全套共10件冰裝，作為連線獎勵的最終大獎！「天國主宰」套裝外型夢幻亮眼，且在PVP對戰中具相當優勢，推出後一直頗受玩家喜愛，當同時穿著髮型、上衣、下衣、手套、鞋子5個部位的套裝時，即可發動套裝效果「天國幻象」，達到攻擊時8%機率發動追加打擊的優勢。

11月18日當日00：00～23：59，累積連線滿20分鐘，可得到[科保]天國主宰手套箱；累積連線滿40分鐘，可得到[科保]天國主宰鞋子箱；累積連線滿60分鐘，可得到[科保]天國主宰下衣箱；累積連線滿80分鐘，可得到[科保]天國主宰上衣箱；累積連線滿100分鐘，可得到[科保]天國主宰髮型箱；累積連線滿120分鐘，可得到[科保]天國主宰披風箱；累積連線滿140分鐘，可得到[科保]天國主宰武器箱；累積連線滿160分鐘，可得到[科保]天國主宰飾品上衣箱；累積連線滿180分鐘，可得到[科保]天國主宰飾品上衣箱；累積連線滿200分鐘，可再得到[科保]天國主宰飾品娃娃箱。

《艾爾之光》累積連線免費送「天國主宰」冰裝

連線滿10分鐘就有禮！還有迷你強化活動、連線滿30分鐘送豐富強化道具！

官方在11月14日起，就開始為11歲生日暖場。從11月14日00：00起，至11月18日23：59，連線滿10分鐘，就能拿到「台灣艾爾之光11週年慶祝禮物」，禮物內包含[露莉爾]賢者的魔法石10個、[露莉爾]坐騎化石藥丸10個、[露莉爾]鬥志藥水5個，每日都能領取一次，讓冒險者們收穫滿滿！

11月18當日00：00起，「週年迷你強化活動」也同步開放，只要累積連線30分鐘，就能獲得[科保]祝福的神聖守護石10個、[科保]祝福的復原卷軸交換券5個、[科保]艾爾鍊槌10個。

《艾爾之光》11月18日當天推出迷你強化活動

歡慶在台11週年！11月18日加碼全天狂熱！開放生活疲勞值無限與玩家一同盡情狂歡！

11月18日當天為慶祝11週年，加碼全天狂熱活動，包含經驗值3倍、掉寶率2倍、疲勞值無限、生活疲勞值無限，讓冒險者們可以盡情釣魚、掛共鳴值等級！

(科技)