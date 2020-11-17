資訊服務廠商三竹資訊（8284）協助投資人判斷買賣時機，17日推出全新APP「三竹智選股」，三竹表示，這次推出的全新APP收錄市場最多的430種回測策略，並獨創六宮格診斷圖，除了為投資新手指點迷津，也幫助投資老鳥能自訂選股策略並自由調整參數，選出專屬好股。

三竹資訊成立於1991年，旗下開發的行動金融看盤下單平台的市佔率高達90％，與金融業長期合作，自有品牌「三竹股市APP」也是台灣股民看盤首選，每月用戶數量高達百萬。三竹2020年5月中正式上櫃，為資服類股新兵。

三竹表示，這次推出的全新APP「三竹智選股」為全新APP，已經在iOS、Android雙平台推出，提供投資人免費下載。三竹資訊指出，投資新手與老鳥的訴求迥異，而市面上的選股相關APP內容及彈性不足，無法迎合各類投資族群，常有投資人無法精準挑選適合自己投資習性的股票，在股市鎩羽而歸。

三竹看準此一趨勢，找來專業團隊多方研究股市趨勢、調查投資人習性，耗時三年研發「三竹智選股」，收錄市場最多的430種回測策略，例如巴菲特選股、彼得林區定律及土洋對作等，透過盤後即時結果，解析個股過往的平均報酬率、年化報酬率與勝率，提供投資新手買賣股票的依據。

此外，三竹也表示，投資新手常常無法精準抓到進場時機，「三竹智選股」打造六宮格診斷圖，從個股的即時收盤漲跌趨勢，分析基本面、籌碼面與技術面，找到做多和做空的時機。而除了健檢持股以外，「三竹智選股」也提供詳細名詞解釋，買賣股票還能學習投資知識，宛如「股市教科書」。

除針對新手設計的功能以外，投資老鳥則可透過「三竹智選股」組合籌碼、技術、財務、類股等多種面向指標，訂定專屬的投資策略，並自由修改各類參數，找出專屬股票。

(工商 )