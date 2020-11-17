外貿協會台灣經貿網新創多項強大的數位拓銷新利器，17日發表包括建置企業專屬虛擬攤位展間，以「帶著走的虛擬攤位」（Virtual Booth）向國際買主展示，貿協董事長黃志芳指出，應用數位科技串接我商與國際買主，是廠商突破疫情洽商的商務媒合平台，協助我商搭建海外搶單最後一哩路。

今年疫情影響下，實體國際專業展停擺幾乎全轉化成虛實整合，貿協台灣經貿網在VR虛擬展覽方面，持續在展館型態上不斷優化，並積極發展新功能，推出更完整中小企業適用的虛擬展覽解決方案，包括新上線的「醫療主題虛擬展覽館」及「眼鏡產業雲線上VR/AR展館」均應用web VR技術，以幾近100％仿真度呈現展覽空間真實樣貌。

台灣經貿網開發最新應用於虛擬展覽館6大功能亮點，包括企業專屬VR視訊洽談間、新增客製化導覽路線，並內嵌導覽員功能，此外新增廠商自行上下架攤位、展館產品功能，並新增個別展覽攤位風格選擇功能，且新增試戴（Try-on）AR功能，像是「眼鏡產業雲線上VR/AR展館」現已導入試戴（Try-on）AR功能，將3D眼鏡模組透過AR臉部辨識及眼鏡試戴功能，無須下載任何APP即可以手機試戴，並自拍分享。這對穿戴式產品或是居家物件等相關企業，在無需特殊VR/AR設備下，可輕鬆提供買主嶄新體驗。

貿協表示，原訂參加4月馬來西亞銀髮照護展、10月法國巴黎國際眼鏡展（Silmo Paris 2020）及11月的德國杜塞道夫醫療展，均因新冠疫情導致展覽被迫取消。為協助我相關產業廠商突破疫情衝擊，台灣經貿網建置「醫療主題虛擬展覽館」及「眼鏡產業雲線上VR/AR展館」。其中「醫療主題虛擬展覽館」展出46家廠商、67件產品，展出廠商包括防護衣國家隊的聚陽實業等，而「眼鏡產業雲線上VR/AR展館」則有連續4年獲得台灣精品獎的冠馳及奕新企業等21家廠商、60件產品。

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