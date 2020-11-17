中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥17日表示，我方已和莫德納接洽，就供貨量有所討論，不過，台灣不會押寶單一疫苗廠牌，目前已編列超過115億預算，預計購買1,500萬劑新冠肺炎疫苗，順利的話2021年中之前，國人就可以接種新冠疫苗。

繼美國藥廠輝瑞（Pfizer）宣布與德國夥伴BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗防護效果達90％之後，美國莫德納生技公司（Moderna）也宣布疫苗後期試驗數據顯示疫苗防護力接近95％。

莊人祥指出，我國從今年8月開始就和莫德納接洽過，就疫苗提供時程、數量和價格進行商討。相較輝瑞BNT疫苗須以攝氏零下75度保存，莫德納疫苗僅需零下20度冷藏即可，冷鏈成本較低，甚至放在普通冰箱（2～8度）還可以保存長達30天。

莊人祥強調，政府已編列了115.5億元採購海外新冠肺炎疫苗，以每劑700元計算，預估可買到1,500萬劑，順利的話，明年中之前就可以開打。不過，莊人祥說，莫德納疫苗目前沒有在COVAX釋出的首波三個候選疫苗裡，到底會不會出現在第二波中，目前很難確定，但我國之前與莫德納聯繫過，也有直接的管道，屆時也會同時爭取其它廠牌的疫苗，不會押寶少數特定廠商。

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