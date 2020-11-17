南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典將於19至21日在南庄鄉東河村向天湖登場，活動為期3天將有收費接駁專車、停車場等，方便遊客上山、停車，頭份警分局也將管制交通流量及停車秩序，提醒民眾遵守指示。

賽夏族巴斯達隘祭典為方便遊客上山，賽夏族巴斯達隘文化協會與恆運租賃有限公司協調辦理收費接駁專車，設有南庄遊客中心對面、瓦祿文物館(櫸木餐廳前)及向天湖牌樓3個固定點接駁站提供遊客搭乘，苗栗客運每日也有3班次接駁車可搭乘。

另南庄鄉公所及賽夏族巴斯達隘文化協會為方便遊客停車，提供南庄地區停車場計1012停車位，東河地區停車場350位，共可停放約1362部小客車，另向天湖停車場約200個小客車位，則開放當地族人及貴賓使用，外來遊客無通行證請搭乘接駁專車或公車前往。

頭份分局為有效管制交通流量及停車秩序，每日於南庄大橋東側(苗21線)、中加拉灣、向天湖牌樓及會場入口實施24小時交通管制，並於苗21線、向天湖環湖道路、東河村外環道至向天湖停車場實施24小時機動巡邏；另於中加拉灣及會場臨時指揮所設置警察服務站，以提供民眾相關諮詢及服務，預計投注警察、民力及義交人員達150人次，以利勤務執行順遂。

頭份分局分局長何孟宗下達「戮力維持交通動線順暢」、「維護活動民眾安全優先」、「加強偵防犯罪工作為首」及「全面提升為民服務品質」等重要工作指示，務必讓整體勤務運作達到滴水不漏，此外，協會決議廣場前嚴禁設攤，將列為取締管制重點，針對活動周邊道路違規停車、併排停車、佔用車道等情形亦列為執勤重點。

何孟宗呼籲，遊客務必注意防竊，停車後要檢查門窗是否有關好，鑰匙要記得拔，身上的包包要留意；另也請民眾勿酒駕、再者請多搭乘接駁專車，勿隨意違規停車，莫為一時方便，造成大家的不便，大家共同守法，交通更加順暢安全，以期南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典圓滿成功。

(中時 )