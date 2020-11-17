桃園市長鄭文燦17日直播抽出5000名幸運兒，獲得500元「石門活魚電子美食券」。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦17日直播抽出5000名幸運兒，獲得500元「石門活魚電子美食券」。(蔡依珍攝)

每年秋天最適合到石門賞楓、啖活魚，桃園市觀旅局今年特別推出500元的「石門活魚電子美食券」抽獎活動，短短8天湧入逾78.8萬人登記，桃園市長鄭文燦17日直播抽幸運兒，當場加碼到5000人，但中籤率仍僅有0.6％，比中央發放的5券都低，沒中籤也別氣餒，店家都有推好康邀民共享。

觀旅局長楊勝評表示，石門活魚是桃園限定的特色料理，從早期活魚3吃，演進到現在已有超過百種吃法，2020桃園石門活魚節特別推出500元的「石門楓活魚－石門活魚電子美食券」，不限桃園人，9日開放民眾登記以來，上網登錄人數即不斷攀升，16日截止登記，共吸引逾78.8萬民眾登錄。

市長鄭文燦17日在臉書直播抽獎，他表示，原定抽出3300名幸運兒，特別加碼至5000份，讓更多人有機會輕鬆品嚐石門活魚料理，幸運兒在收到手機簡訊後，可依指示步驟取得電子美食券QRcode，12月27日前可到30家合作的石門活魚店消費，可上活動官網https：／／fish.tycg.gov.tw／查詢是否中籤。

除了祭出5000份價值500元的電子活魚券外，今年各活魚店家也使出渾身解數，推出各項超值優惠，像是針對人人都有的三倍券，推出「三倍券最後一波好康」，就是要讓所有民眾趕快找出剩下的三倍券花光光，部分店家更不設限，只要在活動期間來店消費，一視同仁均享優惠，詳細情形可上桃園石門活魚電子美食券活動官網查詢。

楊勝評說，石門水庫地區約有50魚家活魚料理業者，可分為石門水庫、三坑老街、十一份文化創意園區及石門大草坪三大區塊，民眾可在遊歷周邊景點後，就近選擇活魚店家品嚐，而傳香數十載的活魚料理也不斷精進，除研發百餘種口味外，更配合現代人出遊特性，推出小家庭料理，2至4人也可輕鬆享受多元活魚美味，適逢秋季，石門水庫楓葉及大溪月眉人工濕地公園的落羽松也轉紅了，是桃園秋季的限定景色，吃完活魚千萬不要錯過一遊。

(中時 )