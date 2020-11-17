奇美醫院與奇美博物館合作，推出藝術治療，幫助思覺失調症患者。（奇美醫提供／李宜杰台南傳真）

奇美醫院與奇美博物館合作，推出藝術治療，幫助思覺失調症患者。（奇美醫提供／李宜杰台南傳真）

奇美醫院與奇美博物館今年首度合作，共推「藝術治療」計畫，以一系列藝術課程，提供思覺失調症病友練習情感表達、活化記憶與覺察自我，不少病友上完課不僅笑容變多了，也紛紛表示「自己原來也可以創作藝術！」

藝術治療提供一種非語言的溝通方式，安全不具威脅性的表達空間，協助個案表達自我、內在溝通和自我成長，成為「身、心、靈」全人醫療最佳的整合觸媒之一。「藝術治療」近年來被廣泛運用在各種疾病治療上，其中以精神疾病最為常見，此次合作計畫，就以「思覺失調症」病友為主要對象。

藝術治療包括藝術修復、摺紙創作、繪畫等，一名體驗雕塑修復的奇美醫學中心樹林院區的日間留院學員阿國（化名）就表示，雕像和人類存在的環境一樣，也有天災人禍，像地震、人為觸摸、風吹雨淋等，然而遇到天災人禍，雕像卻還是屹立不搖，心境也因此轉換。

奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠表示，近年思覺失調症病人與其家屬，經常承受汙名化影響，導致多數民眾對此病存在極大偏見。但其實，思覺失調症是一種可治療的大腦疾病，除了精神症狀如幻覺、妄想干擾外，對病人影響更深遠的是疾病所致的認知功能損傷，負性症狀如動機減弱、情緒表達困難、社交與興趣下降等，成為回歸工作與就學的主要障礙。

張志誠指出，因此，藝術治療恰好是個合適方式，透過非口語的互動，探索自我、增進表達，在治療過程中，慢慢提升病人自尊，重拾回到社會的自信。奇美博物館展示教育組專員林雅琦也觀察，一開始上課學員表情比較冷漠，但上了幾堂課後，便能開懷大笑，甚至出現期待上課的情緒，有些表現好的學員更會指導他人，彼此之間產生更多交流機會。

奇美博物館館長郭玲玲表示，感謝奇美醫院給予博物館服務病友的機會，藝術本是療癒社會的良方，博物館除了提供藝術教育資源，也努力讓藝術融入民眾生活。目前奇美醫學中心精神醫學部提供日間留院復健治療，有興趣者可電洽奇美醫學中心日間病房諮詢電話：(06)2228116分機58501。

(中時 )