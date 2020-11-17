有「林口阿姨」稱號的新北市議員蔡淑君表示，她覺得該計劃立意良善。（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

高齡化社會來臨，林口區公所17日推出「幸福轉運讚關懷計畫」，讓年長者下樓即可參加活動，林口區長藍品畯表示，年長者常受限交通而不願出門，因此公所推出簡易申請表，邀請社區管委會運用自家公有設施舉行關懷活動，目標年底前推動60個社區參加。

林口區長藍品畯表示，新北市長侯友宜致力推動「里里有銀髮俱樂部」政策，林口區雖已達標，但他發現有部分長者因為對環境不孰悉，或者是身體比較不方便，無法前往各關懷據點，對於活動方、長者都是種遺憾。

藍品畯說，林口區有將近800個公寓大廈，每間大廈都有完善的公共設施，因此他決定收納居民建議，推行運用自家社區的公設空間辦理銀髮活動專案，讓長者下樓即可認識新朋友，區公所製作簡易申請表，即日起供給各公寓管委會申請。

有「林口阿姨」稱號的新北市議員蔡淑君表示，她覺得該計劃立意良善，她更以林口區湖南、南勢兩個里為例，許多的公寓大廈總戶數近千戶，區公所和里鄰長透過各公寓大廈管委會協助早已行之有年，而「幸福轉運讚關懷計畫」方案讓大廈成為關懷長者的一環。

林口區公所表示，「幸福轉運讚計劃」預計年底前補助區60個立案公寓大廈管理會，社區可運用自有公共空間辦理銀髮健康課程，區內公寓大廈管委會若有申請意願，可於18日晚間7點至林口區公所參加說明會議，或電聯林口區公所。

(中時 )