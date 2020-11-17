韓國瑜今年6月遭罷免、市府團隊各奔東西，當時的政務官們至今仍深受韓粉矚目。時任副市長葉匡時在臉書分享20年前舊照，十足文青樣，網友大推「葉副好帥！」也有人認為葉經過這幾年的政界歷練，「現在比較帥」。

「顯然我確實年輕過，往事並不如煙」，葉匡時分享20多年前於中山大學任教時，在酒吧和學生喝酒的照片，髮黑且密，還時髦地帶上手環，外型跟現在沒有太大差別，只有髮量唯一不同。

葉匡時在臉書分享舊照，文青樣獲網友大推。（翻攝葉匡時臉書）

網友稱讚年輕時的葉匡時很帥，有文人勇於針砭時政的氣質，「當年不修邊幅，帶點頹廢風」、「如今已找不到像葉副一樣的青年了」。更多人認為葉匡時愈老愈有魅力，「果然男人還是要有點年紀才顯得出價值」、「葉副不笑看起來很兇，實際上和藹可親」、「以前是土土的帥，現在是成熟睿智的帥」。

葉匡時在馬政府時期，是少數產官學三棲的政務官之一，很多人不知道他在入閣前，曾先後創辦旅遊網站易遊網、燦星網，並擔任多家公司獨董。台灣高鐵財務架構重組，也是他交通部長任內奠定的基礎。韓國瑜當選高雄市長後，延攬葉加入市府小內閣；韓請假競選總統期間，也由葉代理市長。

(中時新聞網)