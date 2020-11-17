職訓成果展當天還有木工家具成品競標拍賣，這是分署職訓學員利用橡木、胡桃木等材料，全榫接技巧手工打造而成，作工精細。（曹婷婷攝）

迺夜市還能探索職涯！勞動部雲嘉南分署今年首度將職訓成果展移師晚間舉辦，而且地點就選在花園夜市旁，希望透過夜市集客效應，帶動人潮，21日晚間6-9點在花園夜市旁空地舉辦職訓成果展，現場除了有多元職訓成果展示，還有DIY體驗、木工家具成品競標拍賣、即興漆作表演、職訓攤位競賽活動與精采舞台表演，當天參與活動拍照打卡還可參加抽獎，歡迎民眾親子同遊，到場玩體驗。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，今年職訓成果展首次移師晚間舉辦，地點選在花園夜市旁，歡迎民眾不只來逛夜市也到成果展現場玩體驗，藉此了解技藝之美、探索自身職業興趣，有利未來職涯發展。因應防疫，活動會場提供酒精消毒、量測體溫等防疫措施，提醒民眾務必佩戴口罩做好防護措施後進場。

劉邦棟說，分署依據產業需求和就業市場趨勢，透過自辦與委外單位每年開辦上百種職訓課程，協助民眾學習技能投入就業市場，每年輔導8000人次參加失業者職前訓練，以及逾8萬人次參加在職進修訓練，此次活動目的就是將各項職訓成果呈現民眾眼前，希望讓大家能了解職訓資源並加以運用，提升自我職能。

這場「職人齊聚‧職達YES」職訓成果展，以健康、養生、防疫為主軸，展示內容包括創意木工家具、蛋糕裱花、創意商品設計、養生健康餐飲、3D列印作品、精密機械加工成品、皮雕、造型汽球、手機貼膜、美甲彩繪、防疫植物、經絡推拿等40個攤位，另還有豐富多元的DIY體驗活動，民眾可於現場領取職訓體驗券，享受實際操作機具完成作品的樂趣。

當天還有木工家具成品競標拍賣，這些家具是分署「創意家具設計及製作班」職訓學員利用橡木、胡桃木及山毛櫸等材料，運用全榫接技巧手工打造而成，作工精細；另也有即興漆作表演與職訓攤位競賽活動，主辦單位也在會場設置月亮椅與漆作裝置藝術供民眾拍照留念，只要民眾參加活動打卡即可獲得摸彩券，有機會抽中自動咖啡研磨機等大獎。

(中時 )