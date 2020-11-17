美式大賣場好市多Costco被許多人視為購物天堂，不過由於一買就要買大份量，對某些小家庭來說吃不消。高雄仁武區有一間被在地人稱為「隱藏版」的好市多，雖然外觀看起來像倉庫，但一走進去簡直是購物天堂，包括零食、民生用品等全部打7折，而且還可以零售，吸引不少「巷仔內」的在地人前來搶便宜。

這間位在仁武區巷弄中的鐵皮工廠，目前是偉昶食品公司的倉庫，不過根據《三立新聞網》報導，老闆從今年開始提供零售給上門的客人，雖然價格不能跟中盤商的進貨價比，但絕對比外面便宜。貨架上零食、生活用品一應具全，連最夯的韓國團購零食都有，而且價格約是市價的7折。

位於高雄仁武區的偉昶食品倉庫。(圖/截自偉昶台灣官網)

報導指出，業者表示，過去都是整箱整箱出售，半年前才開始開放零售，因此有許多客人靠口耳相傳上門撿便宜。目前營業時間是周一至周五上午8點至下午5點半，不排除會延長營業時間，甚至周末也開門做生意。許多在地「老司機」形容，來這邊採買就像掏寶，上千樣商品幾乎逛不完，可能一不小心就會讓你「口袋破洞」。

根據偉昶食品台灣官網資訊，主要經銷餅乾類品牌商品，如旺旺、美商留蘭香、聯華、新東陽、華元、盛香珍、蝦味先、森永等，以及其他各家精選餅乾，共計上千種商品，銷售給地區性的連鎖超市。

中天新聞 防疫意識高漲！大賣場推外送服務 業績翻倍成長

(中時新聞網)