美國大選落幕近2周，美國總統川普才首次推文間接承認民主黨候選人拜登贏得大選，但卻稱「對手贏是因為選舉被操縱了」，而川普在政權交接前後的動態也成為各界關注的焦點。前立委沈富雄認為，2024年川普不會試圖再起，同時，他更不會在卸任前挑起台海軍事衝突。

沈富雄今(17日)在臉書上表示，有人說川普像站在帝國大廈頂端的金剛（King Kong），捶胸頓足怒不可遏，他會跌落地面嗎？不會；至於川普是否會建立一個大型的保守媒體，鬥垮FOX？沈富雄也認為不會；沈富雄甚至還斷言，川普更不會在2024年時試圖再起，而且很快就會乖乖地打包離開白宮。

對於川普從選舉落幕到政權交接的72天中，世界局勢最凶險，尤其台海和南海，川普可能挑起兵戈的說法，沈富雄則直言，「我更認為絶不可能，兩邊領導人自顧不暇，自當舐傷療癒，重新擺陣，兩海將平靜無波，雖然底層仍然是暗潮洶湧！」

網友們也留言回應，「唯利是圖的番猴一隻罷了，跟大猩猩金剛或會七十二變的孫悟空，豈可相比」、「當沈同時被紅的+藍的+綠的討厭時，此時的沈就算是客觀與成功的」、「有遠見的政治評論者所剩無幾了，沈大老聰明，思考模式蠻有邏輯的」。

世事多變，未必難料 有人說：川普像站在帝國大廈頂端的金剛（King... 由沈富雄發佈於 2020年11月16日 星期一

(中時新聞網)