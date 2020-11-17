捐300萬蓋電廠 愛心放大2.32倍 牽憨兒走幸福路

在新冠肺炎疫情衝擊產業、公益團體募資陷寒冬之際，台灣大哥大2020「種福電」綠能公益專案邁入第四年，以品牌核心精神「Open Possible 能所不能」，號召台灣大企業內部員工、12家手機供應商共同捐款，為「財團法人桃園市幸福社會福利基金會」籌募300萬，幫助憨兒建置一座「自發自用」的太陽光電系統，預估未來20年，能為幸福基金會帶來近700萬元(註一)的實質收益，愛心價值放大2.32倍(註二)，讓幸福基金會照護的憨兒們，在陽光守護下感受社會溫暖。

台灣大哥大2020「種福電」計劃延續一份捐款成就3份愛心的創新模式，台灣大哥大將為「財團法人桃園市幸福社會福利基金會」建造一座54.95kWp「自發自用型」太陽能光電系統，預計20年總共可發電超過120萬度綠電，節省近285萬元的電費，因電力「自發自用」而產生大約1,132張再生能源憑證，台灣大將以再生能源的行情保證認購20年，相當於226萬元，再結合餘電躉售，讓每一度綠電的效益最大化，總計20年下來，連同電廠的資產價值，總計可讓桃園幸福基金會獲得近700萬元的收益，不但幫助更多憨兒受惠，而且每筆捐款的愛心價值倍數更放大到2.32倍。

台灣大林之晨總經理(左)與幸福基金會胡明珠執行長(右)宣示2020「種福電」正式啟動。（圖/台灣大哥大提供）

台灣大哥大總經理林之晨表示，很榮幸能和幸福基金會合作，一起照顧憨兒。特別感謝合作夥伴「陽光伏特家」的用心與支持，今年的「種福電計畫」公益模式再進化，除了出資興建電廠給公益社團自發自用、台灣大並保證每年購買綠電憑證來挹注公益社團收益之外，同時也新增規劃，讓幸福基金會的餘電再產生額外的躉售價值。自2015年起台灣大推動「台灣大綠能、永續大未來」綠能倡議，並在2017年起首創「種福電計畫」，獲得社會熱烈迴響。三年來共計號召供應商59家、國人6,882人次響應，幫助屏東福慧大同之家、桃園真善美基金會、桃園脊損中心等慈善機構，建置容量共達340 kW的太陽能光電系統，一起實踐愛台灣、愛人類、愛地球的超 5G Green 精神。估計在未來20年，連同今年幸福基金會在内，四個機構總計可產生842萬度綠電，為地球減碳超過443萬公斤，相當於設置11個大安森林公園。同時，為加速提升台灣大總再生能源使用率，台灣大從今年起，將連續 20 年，每年向「陽光伏特家」採購3.5MW (約375萬度) 的太陽能轉供，總計7,500萬度綠電，落實推動「台灣大綠能、永續大未來」願景。

2020「種福電」的受助單位「財團法人桃園市幸福社會福利基金會」成立於2016年，提供智能障礙者住宿、日托、社區照顧、支持性就業或急難救助等全面服務，2019年7月正式啟用「友愛家園」。幸福基金會執行長胡明珠表示，「友愛家園」目前照護著47位老中青三代的心智障礙者，以致募款經費無法充足支應包括體能訓練、機構照護等器材設施的缺口，如今在陽光伏特家引薦下，成為台灣大哥大公益夥伴，並獲得台灣大2020「種福電」計畫助力建置太陽光電系統，不但可大幅降低基金會電費支出成本，還能讓幸福基金會得以共享綠電效益、效得長期而穩定的20年捐款收益，解決了基金會成立以來的燃眉之急，終於看見期待已久的陽光。

有別於前3年「種福電」計畫號召全民捐款種綠電、曬愛心，2020「種福電」由台灣大哥大和台灣大哥大基金會號召企業內部員工、12家品牌手機供應商及政大EMBA九九社共同響應捐款，共襄盛舉，為桃園幸福基金會籌得300萬建設經費。欲響應倡議的民眾也有參與機會，只要前往台灣大myfone門市或於myfone購物網站購買ASUS、Benten、HTC、Motorola、Hugiga、OPPO、realme、Samsung、SHARP、SONY、SUGAR、Vivo等12家品牌手機或平板，每賣出一項上面黏貼有「種福電」燙金風藤LOGO小標籤的3C智慧型商品，供應商就會捐出2元，一起支持這項綠能公益活動。

台灣大過去三年推動「種福電」計畫已展現出具體成果，包括屏東福慧大同之家從2018年3月掛錶至今年10月，已創造32.6萬度的綠電，為屏東福慧大同之家創造兩年超過172萬的售電收益，減少地球18萬公斤碳排放量；桃園真善美基金會於2019年3月完成掛錶發電，到今年10月也創造32.9萬度的綠電，為桃園真善美基金會帶來一年超過188萬的售電收益，減少18.2萬公斤碳排放量；至於去年改以全新自用節電、認購綠電憑證等模式售電的桃園脊損中心，脊髓家園與頸髓家園已於今年10月完成掛錶，其中頸髓家園太陽光電系統設計經桃園脊損中心重新評估，並由台灣大、陽光伏特家、脊損中心等三方完成太陽能光電系統調整協議後，同意將原本自用模式改為躉售台電，20年預估收益較原規劃微幅增加，達到160萬元，未來這些實質綠電收益將陸續為脊髓傷友們創造美好的生活。

(中時新聞網)