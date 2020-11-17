美股維持漲勢，台股開高震盪收小紅，外資仍匯入並買超，激勵新台幣一樣開盤後就衝抵28.5元，但央行力守「雙防線」態度堅定，尾盤進場調節後，更是豬羊變色由升轉貶，終場收在28.815元兌1美元，貶值0.5分，台北外匯經紀公司成交量11.02億美元。

外匯交易員指出，雖然美股大漲，但主要亞股各自表述、漲跌互見，台股開高後陷入整理，最後仍上漲41點，外資匯入買超150億元，加上出口商拋匯，新台幣當然延續升勢不變，走勢完全跟前一個交易日相同，開盤後就一路停在28.5元，至尾盤央行進場作價後，更直接打到貶值。

外匯交易員認為，央行堅守雙防線的態度不變，盤中28.5元、終場28.8元，沒人知道會守多久，但絕對要提防「適當」時機無預警放手，到時恐怕會想跑來不及。因此，觀察匯市回歸實質交投需求為主，量能明顯回降，預料新台幣短線仍不易有新的大幅波動。

(工商 )