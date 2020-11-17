全球電商年度盛事雙11購物季，網路家庭（8044）旗下PChomeSEA東南亞跨境電商服務攜手東南亞五國（泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼）知名電商平台同慶，強推台灣優質商品，結合當地平台夥伴資源行銷推廣，獲得當地消費者熱烈回響，雙11檔期活動期間東南亞五大電商平台PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli及Blibli銷售業績及網站流量翻倍成長，亮眼成績成功推廣台灣商品至海外市場。

今年9月網家首次發表PChomeSEA跨境電商服務後，迎接年度盛事雙11購物季，首次與東南亞五國電商平台PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli及Blibli聯手合作雙11活動，不僅針對不同地區消費者文化及習慣，推出專屬促惠活動，包含商品語言文案翻譯、在地KOL開箱影片曝光、Google廣告投放及Facebook粉絲專頁貼文導購等，各平台皆祭出全館免運費及下殺優惠，當地夥伴平台更助力於平台之雙11活動提高曝光PChomeSEA商品，甚至提供平台資源推出滿額優惠折價券及電子支付金流回饋最高11％。

觀察東南亞消費趨勢，台灣知名食品品牌、保養、面膜等美妝產品及生活家電產品受消費者喜愛，相關商品於雙11活動檔期內更祭出超深折扣4折起，結合在地電商平台的銷售通路及行銷資源，掌握當地消費者喜好，帶動雙11期間合作平台網頁流量成長近3倍、業績成長近9倍之亮眼成績，成功將台灣商品銷售至海外。

網家表示，PChomeSEA與東南亞五大指標性電商平台合作結盟，提供一站式完整的東南亞電商跨境服務以及台灣賣家單一店家於多國銷售之服務，並具備多元媒體宣傳曝光及行銷活動推廣，再加上便捷的金、物流服務，商品可於台灣集貨降低成本，且台灣賣家無需開通外幣帳戶，即可透過台幣提領交易收入。

(工商 )