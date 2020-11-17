逸達生技（6576）新藥授權報喜！17日宣布，旗下柳菩林（又稱：亮丙瑞林）前列腺癌新劑型新藥Camcevi（FP-001 6個月劑型和3個月劑型），以1.23億美元和未來上市後銷售分潤授權金賽藥業經銷中國。

比較特別的是，此授權案後續的研發及商化成本都是由長春金賽負責；目前Camcevi已在歐美申請上市許可，且都已進入審查，預計明年有機會取得藥證；而大陸雖還未進入臨床，但因該藥為新劑型新藥，在安全無虞，且逸達也已向歐美申請藥證中，初估在中國約僅需進行約100人的臨床，即可望直接申請藥證。

逸達表示，該授權金最高可達美金1億2,385萬元，其中，包含簽約金800萬美元、產品開發和監管里程金、技術轉讓里程金、銷售里程金等。

長春金賽藥業成立於1996年，是集自主研發、生產、行銷和服務於一體的基因工程製藥企業，是全球唯一擁有三代生長激素的基因工程製藥企業，是中國生殖健康產品線最全的企業。目前金賽在研產品涵蓋了生殖、腫瘤、自身免疫、眼科、神經系統以及代謝疾病等領域，在多個領域正在建立具有核心競爭優勢的領先地位。

根據國際投資銀行Torreya 2020年9月的最新報告，長春高新於中國生技製藥公司排名第6，全球排名46。2020上半年，長春高新實現營業收入391,664萬元人民幣（換算2020全年P／S約18），較去年同期增加15.48％；淨利潤130,986萬元人民幣，較去年同期增加80.27％（2020全年P／E約55）。長春高新的高成長、高P／B與高P／E主要為金賽所貢獻；在2020年上半年，金賽貢獻了長春高新約65％的合併營收，約86％的合併淨利潤。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達表示，Camcevi 42毫克（六個月劑型）已於美國及歐盟進入註冊申請的審理階段，透過與金賽的合作，將盡速推動Camcevi在中國大陸的三期臨床試驗及後續之註冊申請與量產商業化。

金賽多年來深耕中國大陸的荷爾蒙類藥物市場，在荷爾蒙藥物的研發、法規註冊、生產與銷售方面深具實力與經驗，未來雙方將開拓更多SIF平台產品以及不同形式上合作的可能。

(工商 )