上洋產業代理銷售三菱重工家用及商用空調設備、商用洗烘衣設備暨提供商用洗衣服務，第三季EPS回升至1.91元，前三季EPS達2.95元。法人依據前10月營收11.07億元，年增21.44％推估，今年營收成長逾二成，上看13億元，改寫歷史新高，EPS挑戰4元。上洋獲准興櫃轉上櫃，預計12月下旬掛牌。配合初次上櫃前現金增資發行新股2,980張，法人預估，每股發行價格暫定43元。

上洋是代理商用洗烘衣設備及洗衣服務起家，2016年代理日本三菱重工家用空調、2018年再擴大代理三菱重工商用空調，2019年再取得VRF變頻空調銷售代理，跨足台灣家電市場。

上洋第三季營收3.67億元，毛利率從去年同期26.77％提升至37.35％，營業利益0.48億元，稅前淨利0.47億元、本期淨利0.37億元，EPS攀升至1.91元。前三季營收10.0億元，毛利率從去年同期33.44％提升至34.96％，營業利益0.73億元、稅前淨利0.72億元、本期淨利0.56億元、EPS從去年同期0.94元翻倍增至2.95元。

上洋總經理吳國華指出，上洋商用洗烘衣設備及提供洗衣服務，與台大、清大、交大及成大150所以上大專院校宿舍及逾100家醫院合作，提供洗衣服務，在大專院校洗衣服務市占率約七成，每年成長5％～10％，2019年營收3.3億元，2020年前三季營收2.7～2.8億元，由於校園流行無現金校園，上洋取代部分地區型未具規模洗衣店，今年營收將會超越去年。

吳國華表示，上洋前十月營收11.07億元，年增幅21.44％。洗衣服務佔營收二成，商用洗衣設備佔營收接近二成，三菱重工家用、商用空調及VRF佔營收比55％、廚房家電及維修保養收入佔比3％～4％。去年廣告費用在第三季認列，才造成去年每股虧損0.29元，但今年第三季EPS回升至1.91元，前三季EPS為2.91元。

吳國華指出，去年上洋銷售三菱重工家用、商用及VRF空調金額5、6億元，今年前三季銷售金額5.88億元，前10月超過6億元，超越去年銷售金額，主因是今年地主自建廠辦大樓出租增加，廠辦使用VRF空調增加所致，明後年著墨商用空調比較深，明年商用、家用及VRF空調銷售目標是兩位數成長。

(工商 )