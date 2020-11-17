證交所17日召開董事會，通過直得（6515）及穎崴（1597）上市案，證交所副總陳麗卿表示，直得為上櫃轉上市，不需辦理現增承銷，原則上來得及在年底上市，但是否於年底前上市，仍視公司決定，穎崴則確定來不及在年底上市。

(工商 )