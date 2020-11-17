證交所董事會通過直得及穎崴上市案 16:592020/11/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所17日召開董事會，通過直得（6515）及穎崴（1597）上市案，證交所副總陳麗卿表示，直得為上櫃轉上市，不需辦理現增承銷，原則上來得及在年底上市，但是否於年底前上市，仍視公司決定，穎崴則確定來不及在年底上市。 (工商 ) #穎崴 #直得 #證交所 #上市案 #上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大湖草莓一期果搶先上市 草莓路跑開放報名 14:562020/11/17 寶島 傳順豐將赴港上市 籌資50億美元 15:492020/11/17 財經 泰福TX01加拿大藥證申請完成補件 拚明年上市 09:492020/11/17 財經 股神投資大轉彎 改買庫藏股 04:102020/11/17 全球財經 證交所網路闖關有獎徵答 12/11最後領獎 12:202020/11/17 財經 康友-KY未如期申報10月營收 處5萬元違約金 15:492020/11/17 財經 塭仔圳明年推案爆量300億元「新莊海悅花園」4個月完銷動土 13:152020/11/17 財經 台積電今拚500元俱樂部 04:102020/11/17 證券．權證 皇普建設六大指標案 熱銷 04:102020/11/17 產業．科技 為勞工攢老本 信託公會端三贏解方 04:102020/11/17 投資理財 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 有救了！華為忍痛賣榮耀手機 背後買家曝光超大咖 - 要聞 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 砸逾3兆決戰3奈米 台積電死敵狂搶EUV機台成翻身關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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