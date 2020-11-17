「2020年台灣國際品牌價值調查」17日揭曉，全球自行車龍頭-巨大集團榮獲台灣國際品牌第五名，品牌價值高達5.62億美元、創下新高！17日由巨大集團品牌長劉素娟代表領獎。

由經濟部工業局主辦、財團法人台灣經濟研究院執行，全球權威品牌價值調查機構Interbrand承辦的「台灣品牌價值調查」2020年邁入第19年，巨大集團已連續12年入圍前十大國際品牌。

負責鑑價的Interbrand分享今年度品牌成長趨勢，運動健康產業透過數位化智慧及便捷特性，為消費者創造更加時尚、客製化的體驗。儘管面對疫情危機，健康產業整體成長價值最高，平均增長率為16％，而巨大集團品牌價值較去年成長17％，不僅高於健康運動產業平均值，也是2020年前十大台灣國際品牌價值成長最高品牌，以5.62億美金榮獲台灣國際品牌第五名。

巨大集團表示，集團旗下除了大家熟知的GIANT（捷安特）品牌，近年來為因應消費者需求，陸續成立了Liv 女性專屬自行車品牌、momentum 城市休閒通勤自行車品牌、以及CADEX高端自行車零組件品牌；並於2020年初正式發佈以集團品牌（GIANT GROUP）為首的全新品牌架構，品牌管理目標從打造一個強勢品牌，轉移到打造強勢的品牌組合。

GIANT GROUP以母品牌之姿客觀支持各產品品牌發展，創造品牌1+1>2的綜效。巨大集團自1981年起開始自創品牌並跨全球經營，以「Raise The Bar」創無止境「推動自行車世界的進化」為使命，注重與合作夥伴建立長久關係，並站在產業前線，整合價值鏈、追求創新，為客戶及商業夥伴提供更寬廣的商業成長契機，也協同旗下四大產品品牌共同為消費者打造更美好的自行車體驗。

(工商 )