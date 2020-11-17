台灣之星連續四年獲得有客服金馬獎美譽的「2020 CSEA卓越客服大獎」肯定，同時奪下「最佳服務創新團隊」團隊獎及「最佳客服行銷主管」、「最佳客服行銷之星」兩項個人獎項，展現台灣之星積極落實「最高CP值、服務好、專業佳」價值主張，以創新、貼心、細心、耐心、同理心面對每一位用戶，盡心實踐三大服務指標。

台灣之星更秉持以「客戶需求為中心」的服務理念，致力追求達成「不滿意度為零」的服務目標，如同台灣之星的企業識別，沒有一般的企業標誌圖案，為的就是要傳達將企業縮到最小，客戶放到最大的服務精神，把消費者最在乎的地方做到最好，開台至今短短六年便屢獲國內外服務大獎肯定，達成用戶整體滿意度98％、親友推薦度95％的好成績！

台灣之星總經理 賴弦五表示，台灣之星身為台灣電信市場的新進業者，深知如果要成功突圍，唯一的機會就是要走出和其他業者不一樣的路；開台至今六年來，我們把握每一次能夠為用戶服務的機會，不只是傾聽客戶要什麼，還要全心投入，當『心』到位了，才會發自真心對待客戶，也才能創造出與別家電信業者完全不同的服務體驗。

賴弦五強調，我們誕生於數位原生世代的電信市場，面對高度數位型態生活的消費者，積極導入新科技，透過創新應用的服務來提升整體服務效率與品質，讓用戶擁有一致化服務體驗。今年能再度榮獲『CSEA卓越客服大獎』，顯見我們的服務已擄獲廣大消費者的肯定，未來我們也將持續精進，提供用戶更有感的服務體驗。

同時，全球新冠肺炎疫情影響消費者優先考慮線上購物，加上線上與線下通路的界線逐漸消弭，台灣之星整合既有網路與實體門市，歷經半年以上多方挖掘消費者需求並反覆討論、推翻與優化，以全通路思維打造全新無縫新零售模式—『買東西商城』，結合大數據應用，蒐集並分析消費者輪廓與對應行為，持續提升精準選品與個人化推薦，提供消費者最佳購物體驗。

另外，觀察到現今社群媒體已成為消費者主要發聲管道，為提供更全面更有溫度的互動服務，我們將客戶服務的觸角延伸至社群媒體，擴大客戶服務的領域，也強化與非既有客戶的接觸，除了能站在最前線即時掌握消費者需求外，更能加強經營社群口碑提升整體品牌形象。透過完善佈局客戶消費的每個關鍵點，六年來台灣之星持續追求以「不滿意度為零」作為服務目標，用心傾聽客戶的需求，以顛覆規則的創新方式達到最佳服務品質，不斷朝成為客戶心中最好的電信業者目標前進。

(中時 )