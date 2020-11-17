榮獲本屆金馬獎最佳女主角、男配角、原著劇本與造型設計等四項大獎提名，風光入選東京影展、香港亞洲電影節與夏威夷國際影展，由鍾孟宏監製、《陽光普照》編劇張耀升首度執導，集結金馬影后桂綸鎂與陽光型男楊祐寧首度化身銀幕情侶檔的愛情喜劇《腿》，透過一段找腿的故事帶領觀眾看見愛情的模樣。今日(11月17日)發佈首支幕後花絮「創作源起篇」，導演張耀升透露電影原型其實來自於他母親的故事，但起初劇本對男主角的描繪很少，他坦言：「因為我爸爸在很久之前就過世了，我跟他之間的感情其實很淡薄。」

對於男人在家庭中如何贏得尊重或是對家庭的付出不甚了解，而此時監製鍾孟宏在男主角的刻劃上給予極大的幫助，導演張耀升有感而發說：「鍾導讓我了解男性在家庭中的掙扎與困境，結果反而讓我對自己的父親有一點了解。」

金馬影后桂綸鎂與陽光型男楊祐寧在片中飾演情侶。（甲上娛樂提供）

曾和鍾孟宏導演共同編劇《陽光普照》感動無數觀眾的張耀升，此次再度與導演鍾孟宏合作推出他首度執導的愛情荒謬喜劇《腿》，邀來桂綸鎂、楊祐寧與張少懷攜手主演，楊祐寧透露從《停車》開始就一直是鍾孟宏導演的粉絲，他說：「一直很期待跟鍾導合作，我覺得不管再軟爛或邋遢的男性角色，在他的鏡頭下都會變得很有型又帥。」但對於此次許多觀眾看到預告後都覺得楊祐寧被拍得更帥，他開玩笑說：「這比較是因為我個人的關係啦。」楊祐寧也透露張耀升導演是個外表沉穩安靜、情感上卻很細膩的導演，而桂綸鎂也表示：「張耀升導演是個很幽默的人，有冷面笑匠的感覺。」

《腿》用充滿黑色幽默的方式描繪一個愛情故事，甚至讓桂綸鎂顛覆以往的甜美形象演出一個嗆辣角色，桂綸鎂表示：「我覺得現實生活中存在著比戲劇更荒誕的事，所以角色的歇斯底里和瘋狂其實很貼近真實。」而桂綸鎂此次的精采演出也獲得媒體及影評讚賞，金馬影展開幕後更有影迷看完電影大讚桂綸鎂演技：「整部電影其實被小鎂的情緒帶著走，會為她感動，真的和以前的小鎂完全不同了。」電影將於12月24日聖誕跨年檔上映。

(中時 )