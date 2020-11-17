德明科大校長徐守德表示，鼓勵學生培養抗壓、積極、終身學習的人格特質，用「軟實力」裝備自己。(1111人力銀行提供)

為避免學用落差，大學實習已成「主流」趨勢；德明科大校長徐守德表示，除了科系專業的基本功外，大學生到企業實習，最重要是培養抗壓、積極、終身學習的人格特質，用「軟實力」裝備自己，未來職場上受用無窮。

徐守德分享，德明科大很高比例的學生在前100大企業實習，主因是德明以財經科系為主軸，大企業可以提供金融、資訊、會計等多元工作的實習機會，由於大四必須要到企業實習1年、且有學分要求，學生大學前3年會鞭策自己好好學習；實習後，高達86％企業老闆願意未來留用德明科大畢業生，顯示實務表現受到企業肯定。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，教育部規範技職學校相關實習課程，但學校老師人脈有限，面對數百、數千名的學生，實習職缺根本不足額，為減輕校方負擔，又能解決學用落差，1111人力銀行積極推動產學合作平台，建置350名客服人員，替全國160多所學校、上千家企業做實習媒合的平台。

針對實習後企業回收的問券調查結果，徐守德透露，企業「最」在乎的不是學生的專業性，而是「抗壓情緒管理」、「國際觀兼具外語」以及「解決問題」等3大能力。

老師教學偏理論、原理原則，實務經驗較少，中間容易產生脫軌，德明科大的做法是大二以前基礎課程由專任老師主導，大二開始著重應用，聘請業師教學彌補實務不足，或由雙師搭配上課；先前校方邀請「阿默蛋糕」董事長分享成功經營的故事，學生感到相當受用。

德明科大以「財經」當學校特點，徐守德表示，金融、數位科技的結合是未來產業必走的路線，為栽培人才，設有金融科技專班，包括資管系、國貿系等都可以延伸至金融科技的路徑，這些學生必須額外多修課程，校方也聘請銀行、資訊、電腦相關公司當業師，專班學生畢業後，可以做銀行大數據分析、人工智慧等，薪資待遇也比金融業高很多。

(中時 )