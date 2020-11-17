車手A走75萬 大哥抓狂押人打斷手

李姓詐騙集團車手因案被抓，不滿上游不聞不問，夥同其他車手A走1筆75萬元詐騙所得，拿來請律師打官司，惹火自稱竹聯幫天蠍堂的段姓大哥，叫人將李強押至新店山區一陣毒打，李連手骨都被打斷，北市刑大循線追查，日前逮捕段、李在內的4嫌，全案依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

北市警方8月獲報，有老翁誤信「假檢警」詐騙，被騙光50萬老本，循線追查鎖定李姓、蔡姓等3名車手，另查出集團幕後使指者，為天蠍堂段姓大哥。

歹徒使用的假證件。（警方提供，文：陳鴻偉）

車手A錢，段姓大哥在臉書懸賞抓人。（警方提供，文：陳鴻偉）

北市刑大循線逮捕段在內的4嫌，但李卻向警方表示，自己也是「被害人」，供稱他之前涉及1起詐欺，但上層不聞不問，他一氣之下找人拿走75萬打官司，不料段姓大哥竟出20萬懸賞抓人，最後還將他押到山上打斷手骨。

警方調查，段嫌等人原本活躍於新店一帶，原本從事賭博網站，後來轉做假檢警詐騙，涉及至少10起以上詐騙案件，不法獲利超過千萬餘元，警方前往段的據點搜索，查扣筆電、假證件、玩具槍等證物，全案偵訊後，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪送辦。

(中時 )