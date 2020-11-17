軟體和3D列印軟體技術公司達梭系統(Dassault Systemes)周二公布新的財測展望，預期在未來幾年公司現金流有強勁的成長。

達梭營運長和財務長Daloz表示，公司計畫積極推動雲端足跡(Cloud footprint)業務，在2025年的潛在雲端軟體非IFRS營收將來到20億歐元。

營業現金流將看到明顯成長，在2020~2024年期間的年均營業現金流量約15億歐元，將讓公司維持財務彈性，進一步推展策略性事項。

(時報資訊)