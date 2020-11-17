《國際產業》達梭系統：未來幾年現金流強勁成長 利於推展策略 17:052020/11/17 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟體和3D列印軟體技術公司達梭系統(Dassault Systemes)周二公布新的財測展望，預期在未來幾年公司現金流有強勁的成長。 達梭營運長和財務長Daloz表示，公司計畫積極推動雲端足跡(Cloud footprint)業務，在2025年的潛在雲端軟體非IFRS營收將來到20億歐元。 營業現金流將看到明顯成長，在2020~2024年期間的年均營業現金流量約15億歐元，將讓公司維持財務彈性，進一步推展策略性事項。 (時報資訊) #現金流 #達梭系統 #幾年 #軟體 #億歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》拚12月中旬上櫃 達亞股價消風 12:162020/11/17 財經 《基金》拜登時代 看好13檔中國政策性金融債券ETF 11:252020/11/17 財經 《電腦設備》研華品牌價值再攀峰 5年發展計畫強化布局 15:402020/11/17 財經 工研院產官研聯手 力促2030臺灣電動巴士全面國產化 11:442020/11/17 財經 台積電「調薪2成」有員工怨 律師直指：對勞工有利 16:352020/11/17 財經 晶睿通訊獲選2020台灣最佳國際品牌潛力之星 16:292020/11/17 財經 達梭系統與愛立信攜手部署3DEXPERIENCE平台 10:192020/11/17 財經 《產業》台灣國際品牌逆升 前20大品牌價值達百億美元 14:322020/11/17 財經 LASKO阿波羅電暖器 時尚輕薄 04:102020/11/17 產業特刊 《國際金融》莫德納疫苗提振 歐股站上逾8個月高點 09:432020/11/17 財經 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 有救了！華為忍痛賣榮耀手機 背後買家曝光超大咖 - 要聞 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 最貴爛尾樓致和園 50億賣出 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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