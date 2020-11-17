國際中橡(2104)今天召開法說會，公司指出，生技事業群受到被授權人Genzyme提出權利金疑義影響，集團已委託律師積極透過仲裁程序保障及爭取公司權益。目前歐洲及美國權利金爭議皆進入仲裁階段，今年起持續不認列歐洲區權利金營收。此外，今年受疫情影響，大陸地區雖汽車與輪胎需求復甦較快，但整體碳黑產業供過於求，預計2022年才能恢復至2019年需求量。

國際中橡前3季營收121.9億元，合併稅後淨利1.6億元，每股稅後淨利0.24元。以2020前3季營收比重來看，碳黑事業群貢獻度62％、生技事業群佔約15％、電池事業群則佔20％。

公司指出，自2019年底至今，全球受新冠疫情影響，各國陸續採取封鎖政策以防止疫情惡化，全球車市銷售亦受衝擊。國際中橡碳黑主要營運及銷售地點來看，大陸地區及美國車市恢復速度較快，而歐洲、印度較緩慢。以輪胎與碳黑需求量來說，根據各調研機構預測，2021年尚處復甦階段，預計2022年才能恢復至2019年需求量。

國際中橡碳黑營運市場中，台灣、印度、美國客戶報價公式以油價為基礎。第2季受疫情影響，全球經濟活動停擺，油價大跌；第3季輪胎需求復甦，碳黑銷量增加，但因售價以第2季油價為基礎，因而影響第3季碳黑利差。大陸地區雖汽車與輪胎需求復甦較快，但受整體碳黑產業供過於求影響，產能利用率較低。印度碳黑新廠因疫情關係，進度可能延後至2022年完工。

世界各主要經濟體，如歐盟、美國、日本、韓國等，皆因應節能減廢趨勢，要求輪胎油耗降低、壽命延長，綠色輪胎因此成為潮流。國際中橡亦研發綠色輪胎用LH系列碳黑，可幫助輪胎降低滾阻以減少油耗、提升耐磨性以延長輪胎壽命，並同時降低碳黑油單耗，提升資源使用效率；目前中橡正與各大輪胎客戶共同開發、積極測試中。

針對高端橡膠產品市場，公司指出，研發團隊透過製程改善，強化碳黑分散性，提升橡膠製品外觀潔淨度，並改善其補強與抗老化性，延長產品壽命。另因應歐盟要求，朝降低碳黑中PAHs（多環芳香烴）含量努力，並符合德國飲用水BfR檢測標準，竭力打造綠色安全環境。

(時報資訊)